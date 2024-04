Bellinzona - Eine Villa mit Bootsplatz aus dem Besitz von Pierin Vincenz wird (heute) Donnerstag in Mendrisio zwangsversteigert. Der ehemalige Raiffeisen-CEO war im April 2022 zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil wurde in der Zwischenzeit aufgehoben. Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz steckt in Geldnöten. Um Schulden zurückzubezahlen, sollen Häuser von Vincenz in Teufen AR und im Tessin verkauft werden. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...