Pressemitteilung

ELARIS AG baut Produktpalette weiter aus und führt ELARIS JAO im dritten Quartal am Markt ein Micro SUV für unter 25.000 Euro

Modernste digitale Ausstattung inklusive Bad Dürkheim, 11. April 2024 - Die ELARIS AG ("ELARIS", ISIN DE000A37FT17), ein innovatives E-Mobility-Unternehmen, baut mit der Markteinführung des ELARIS JAO sein Produktportfolio strategiekonform weiter aus. Der ELARIS JAO wird voraussichtlich im dritten Quartal in Deutschland erhältlich sein und kann in den kommenden Wochen vorbestellt werden. Der elektrische Micro SUV mit fünf Sitzen und fünf Türen wird von der chinesischen Dayun Group für ELARIS produziert. Das Unternehmen ist in der Automobilproduktion diversifiziert aufgestellt und stellt mit seinen insgesamt rund 35.000 Mitarbeitern unter anderem neben Pkw schwere und leichte Lkw, Motorräder und elektrische Motoren her. Auf der vollautomatisierten Fertigungsstraße werden die JAOs von Dayun hochpräzise und nach europäischen Sicherheitsstandards gefertigt. Die kombinierte Reichweite des JAO liegt bei 215 Kilometern, in der Stadt liegt die Reichweite bei bis zu 300 Kilometern. Das Fahrzeug zeichnet sich durch hohe digitale Standards aus und kann beispielsweise mit der ELARIS App auf dem Smartphone ver- und entriegelt werden. Zudem ist das vollautomatisierte Ein- und Ausparken mittels der App auch von außerhalb des Fahrzeuges möglich. Beim Innendesign wurden vor allem nachhaltige Elemente berücksichtigt, z.B. durch den Einbau von Sitzbezügen aus veganem Leder. Mit einem geplanten Verkaufspreis von unter 25.000 Euro bietet ELARIS mit dem JAO ein günstiges und modernes Kleinwagen-Modell an. Lars Stevenson, CEO und Gründer der ELARIS AG: "Der ELARIS JAO zeichnet sich durch sein hochwertiges Design, seine volldigitale Ausstattung und seinen sehr günstigen Preis aus. Mit unserem JAO schließen wir eine Lücke am Markt. Der JAO ist ein bezahlbares E-Auto, das breiten Bevölkerungsschichten den Zugang zur Elektromobilität ermöglicht. Wir leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der E-Mobilität in Deutschland." Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

elaris@edicto.de



