Darauf richten sich heute alle Augen beim DAX und so startet der Leitindex in den Tag. Außerdem im Fokus: Die Aktien von Givaudan und Gerresheimer. Am Tag der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich am deutschen Aktienmarkt zum Xetra-Start nicht viel getan. Der Leitindex DAX pendelte mit 18 099,10 Zählern um seinen Vortagesschluss. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,24 Prozent auf 26 873,97 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex ...

