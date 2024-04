Am 28. März startete der offizielle Verkauf des Elektroautos SU7 des chinesischen Smartphoneherstellers Xiaomi. Am ersten Tag gingen allein 88.898 Vororders ein, was die Einschätzungen der Experten weit übertraf. Kein Wunder: Das Design überzeugt mit Stil und die Software-Ausstattung sucht ihresgleichen. "Wesentlich bei Xiaomi ist das gesamte digitale Ökosystem. So breit war Tesla nicht angelegt", so Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. Ist Xiaomi also eine ernsthafte Konkurrenz für Tesla? Und was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...