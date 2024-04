Zürich - Am 31. Dezember 2023 stiegen die Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf CHF 22.1 Millionen (gegenüber CHF 21.6 Millionen im Jahr 2022), obwohl im Laufe des Jahres fünf Gebäude verkauft wurden. Die steuerbefreite Dividende, die im April ausgeschüttet wird, beziffert sich auf CHF 3.00 pro Anteil (CHF 3.30 per 31.12.2022). Am Ende des Geschäftsjahres verzeichnete das Total der Erträge einen leichten Rückgang auf CHF 22'914'195.85 ...

