Cisco Systems (CSCO) schloss die jüngste Handelssitzung bei $49,21, was einem Rückgang von 1,6% gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Damit blieb das Unternehmen hinter dem S&P 500 zurück, der einen Verlust von 0,95% verzeichnete. Der technologielastige Nasdaq verlor 0,84%. Im Vergleich zum Computer- und Technologiesektor, der im vergangenen Monat um 1,67% zulegte, und dem S&P 500 mit einem Plus von 1,78%, fiel der Routen- und Schalterhersteller um 0,12% zurück. Am 15. Mai 2024 wird das Unternehmen seine Gewinne bekannt geben, wobei eine Abnahme des Gewinns pro Aktie (EPS) um 15% gegenüber dem Vorjahresquartal auf $0,85 und ein Rückgang des Umsatzes um 15,5% auf $12,31 Milliarden erwartet wird. Für das Gesamtjahr rechnen Analysten mit einem EPS von $3,71 und einem Umsatz von $52,59 Milliarden, was einer [...]

