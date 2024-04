Neuer Green Bond - die ABO Wind AG emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3829F5) mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Zinskupon der Anleihe wird in einer noch final festzulegenden Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % p.a. liegen, die Stückelung beträgt 1.000 Euro und die Laufzeit endet zum 08. Mai 2029. Die als Green Bond klassifizierte Anleihe (SPO von imug rating) kann ab Freitag, 12. April 2024, über die Webseite der Emittentin gezeichnet werden. Für Anleger in Deutschland und Luxemburg steht ab dem 22. April 2024 zudem die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist endet am 2. Mai 2024 (12:00 Uhr MESZ), sofern der Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt ...

