Die mittlere Sonneneinstrahlung über Deutschland lag im März 2024 im Bereich des langjährigen Mittels. Auffällig: bezogen auf Maximal- und Minimalwerte war der März eher sonnenarm. Über Deutschland strahlte die Sonne im März 2024 in ähnlicher Intensität ein wie in den Jahren zuvor. Laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland mit 80 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter im Bereich des 30- und 40jährigen Mittels von 79 bzw. 75 kWh. Bei den ...

