Bisher mündete noch jede Rallye an der Börse irgendwann in eine Korrektur, und eben das war am Dienstag in einem schwachen Handel auch der Aktie von Rheinmetall beschert. Nachdem in den letzten Tagen ständig neue Kursrekorde erzielt werden konnten, ging es nun um 6,9 Prozent in die Tiefe.Anzeige:Damit wertete die Aktie von Rheinmetall (DE0007030009) gestern bis auf 522 Euro ab und entfernte sich ein gutes Stück vom Rekordhoch bei 571,80 Euro. Einen konkreten Grund für den Abverkauf in dieser Größenordnung war nicht zu sehen. ...

