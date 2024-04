Weltweit steigen die Militärausgaben. Kaum ein anderer Konzern profitiert davon so stark wie Rheinmetall. Der jüngste Rücksetzer ist eine klare Kaufchance.Wir Europäer müssen uns sehr viel stärker um unsere eigene Sicherheit kümmern, jetzt und in Zukunft." Diese Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz spiegelt die Zeitenwende in der Rüstungsbranche bestens wider. Der Ukraine-Krieg, der Nahost-Konflikt, die Huthi-Rebellen, die Probleme in Taiwan oder eine mögliche Trump-Wahl in den USA: Es gibt zahlreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...