Die Kursentwicklung von Nel ASA treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund vier Prozent abgestraft. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 0,44 EUR den Besitzer. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können. Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken. Angesichts dieses Ausverkaufs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...