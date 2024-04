Europa hat auch 2023 die regenerative Stromerzeugung weiter ausgebaut. Mittlerweile erzeugen 14 der 27 EU-Mitglieder hauptsächlich Strom aus erneuerbaren Quellen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untersucht in einer Studie, wie es um die Dekarbonisierung in Europa bestellt ist. Wie die bundeseigene Bank mitteilte, hat sich in den vergangenen 30 Jahren der CO2-Fußabdruck einer produzierten Kilowattstunde Strom halbiert: von 500 g CO2 pro Kilowattstunde Strom im Jahr 1990 auf 251 g im Jahr ...

