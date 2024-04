Amazon zu halbe Milliarde Dollar-Strafe verurteilt

Werbung







Einem Gerichtsurteil zufolge soll Amazon drei Patente der US-Firma Kove verletzt haben und ist nun zu einer Geldstrafe verurteilt worden.



In einem Patentprozess um Datenspeicher-Technologien ist der US-Konzern Amazon zur Zahlung von mehr als einer halben Milliarde Dollar verurteilt worden. Am Mittwoch kamen die Geschworenen in Chicago zu dem Entschluss, dass der US-Konzern mit seiner Cloud-Sparte AWS drei Patente der US-Firma Kove verletzt haben soll. Im Gerichtsprozess wurden dem Unternehmen Kove 525 Millionen Dollar zugesprochen. Amazon werde in Berufung gehen, so ein Pressesprecher des Unternehmens. Inzwischen sollen die Patente ausgelaufen seien, weshalb es keine Änderungen an AWS-Diensten geben wird.



Häufig werden in Patentprozessen in den USA zunächst Beträge von mehreren hundert Millionen Dollar zugesprochen, die später in Berufungsverfahren häufig gesenkt werden können. In der Vergangenheit gerieten Tech-Konzerne wie Google, Apple oder Amazon immer wieder in das Visier kleinerer Firmen, die ihre Patente zu Geld machen wollen.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC