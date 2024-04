Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0729 Dollar und damit 14 Cent weniger als am späten Vorabend. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro etwas nachgegeben und notiert mit 0,9788 Franken wieder unter der Marke von 98 Rappen. Noch im frühen Geschäft stand er leicht darüber. Das Währungspaar Dollar-Franken ...

