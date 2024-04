NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Die Frachtmärkte erholten sich weiter, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die weltweiten Exportvolumina seien jüngst den zweiten Monat in Folge gestiegen. Europa schlage sich nach wie vor am schlechtesten und die Schwellenländer am besten. Die Aktien der DHL Group seien derweil von hohen Renditen auf den Free Cashflow unterstützt./bek/ajx



ISIN: DE0005552004

