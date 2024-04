ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Bank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics vor der Berichtssaison des europäischen Technologie-Hardware-Sektors auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Im Gegensatz zu den letzten Quartalen habe keines der von ihm bewerteten Unternehmen vorläufige Geschäftszahlen präsentiert, was er insbesondere für die auf analoge Produkte spezialisierten Halbleiterunternehmen wie STMicro, Infineon und NXP als positiv ansehe, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während die Preisentwicklung kurzfristig stabil zu bleiben scheine, bleibe sie eines der größten Abwärtsrisiken für den Sektor, zumal sich bereits erste Anzeichen von Druck zeigten./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 13:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223

