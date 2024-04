New York - Nach einem schwachen Handelsverlauf zur Wochenmitte hat die Wall Street am Donnerstag daran angeknüpft. Dagegen verzeichnete die Technologiebörse Nasdaq eine freundliche Tendenz. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,53 Prozent im Minus bei 38'257,16 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,18 Prozent auf 5151,42 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,33 Prozent auf 18'070,82 Punkte. Am Mittwoch ...

