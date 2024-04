NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Franken belassen. Analyst Andrew Wilson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen Ausblick für den Automatisierungskonzern vor dessen Bericht zum ersten Quartal. Er liege bei den Aufträgen nun um drei Prozent über der inzwischen vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung, schrieb er. Vorher habe er um vier Prozent über dem Analystendurchschnitt gelegen. Die Umsatzerwartungen seien gleich geblieben/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 15:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 15:24 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

