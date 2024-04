© Foto: Daniel Karmann - dpa



Die UBS Bank prognostiziert in einem Research-Bericht für die Halbleiterhersteller Infineon, STMicroelectronics und NXP bedeutende Entwicklungen.Unter anderem erwarten die UBS-Experten, dass der Industriezyklus, der 20 bis 65 Prozent des Umsatzes für Infineon, STMicroelectronics und NXP ausmache, die Talsohle erreicht habe. Besonders der Automobilsektor, der zwischen 35 und 90 Prozent des Umsatzes der genannten Unternehmen ausmache, dürfte sich trotz eines leichten Abschwungs als robust erweisen. Die Kombination aus starker Automobilproduktion und dem Wachstum von Elektrofahrzeugen in China könnte die Schwäche auf den westlichen Märkten ausgleichen, was sich unter anderem in der jüngsten …