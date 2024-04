/DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT/

TORONTO, 10. April 2024 - Carbon Done Right Developments Inc. ("Carbon Done Right" oder das "Unternehmen") (TSXV:KLX) (FWB: Q1C), vormals Klimat X Developments Inc., ein Unternehmen, das validierte und verifizierte Emissionszertifikaten durch die Aufforstung und Wiederaufforstung von geschädigten Landflächen und Meeresökosystemen, einschließlich Mangroven, für den Verkauf auf internationalen freiwilligen Kohlenstoffmärkten entwickelt, freut sich bekannt geben zu können, dass es eine Vereinbarung mit Leede Jones Gable Inc. (der "Agent") geschlossen hat, der im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung auf "Best Efforts"-Basis von maximal 43.111.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von je 0,05 C$ pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") als alleiniger Agent fungieren wird, womit - vorbehaltlich des Höchstbetrags gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung bei Finanzierungen durch börsennotierte Emittenten) im Rahmen von Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions - ein Bruttoerlös für das Unternehmen in Höhe von ca. 2,1 Millionen C$ erwirtschaftet werden soll (das "Angebot"). Die Preisgestaltung des Angebots basiert auf einem Rabatt von 6,2 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 Handelstage. Das Unternehmen hat einen volumengewichteten Durchschnittspreis für die letzten sechs Monate von 0,09 $ bzw. von 0,132 $ für die letzten 12 Monate berechnet.

Das Unternehmen hat dem Agenten eine Option ("Agenten-Option") gewährt, die jederzeit vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um den Umfang des Angebots um 8.622.200 Stammaktien zu erhöhen, was 20 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien entspricht. Die Agenten-Option darf nur unter Anwendung von Befreiungen gemäß NI 45-106, mit Ausnahme der Listed Issuer Financing Exemption, ausgeübt werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Entwicklung seiner bestehenden Projekte, die Entwicklung seiner Technologie, die Entwicklung und Übernahme neuer Standorte sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. April 2024 oder an einem Datum abgeschlossen werden, auf das sich der Agent und das Unternehmen einigen. Es unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung des TSXV und der zuvor angekündigten Zulassung der Stammaktien des Unternehmens auf dem Alternative Investment Market der Londoner Börse ("AIM-Zulassung"). Das Unternehmen beschafft gleichzeitig im Vereinigten Königreich Mittel durch die Platzierung neuer Stammaktien bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 0,05 C$ pro Stammaktie ("gleichzeitiges UK-Angebot"). Das gleichzeitige UK-Angebot wird zeitgleich mit dem Angebot und der AIM-Zulassung abgeschlossen. Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und gemäß NI 45-106, werden die Stammaktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, und anderen berechtigten Ländern gemäß der Listed Issuer Financing Exemption und anderen Prospektbefreiungen, die zwischen dem Unternehmen und dem Agenten vereinbart werden können, zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots gemäß der Listed Issuer Financing Exemption ausgegeben werden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist.

Es gibt ein Angebotsdokument zu dem Angebot, das im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.klimatx.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Als Gegenleistung für seine Dienstleistungen erhält der Agent eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Broker-Warrants (die "Broker-Warrants") in Höhe von 6 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien. Jeder Broker-Warrant kann ausgeübt werden, um eine Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,05 C$ für einen Zeitraum von achtundvierzig (48) Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zu erwerben.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen nicht an bzw. zugunsten von Personen in den "Vereinigten Staaten" oder an "U.S.-Personen" (gemäß der Definition dieser Begriffe in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsprechung verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Carbon Done Right Developments Inc.

‚Carbon Done Right' ist ein Technologieunternehmen, das den Regenwald aufforstet und validierte und verifizierte Emissionszertifikate von der Aufforstung und Wiederaufforstung von geschädigten Landflächen und Meeresökosystemen, einschließlich Mangroven, für den Verkauf auf internationalen freiwilligen Kohlenstoffmärkten entwickelt. Carbon Done Right arbeitet als Investor oder direkter Eigentümer und/oder Betreiber von Projekten und geht somit einen der wichtigsten Engpässe auf dem aktuellen Markt und die rasch wachsende Nachfrage nach Emissionszertifikaten auf den weltweiten freiwilligen und regulierten Märkten an. Das Unternehmen erreicht dies, indem es beabsichtigt, in die Exploration, die Renaturierung und die Bewirtschaftung von Land- und Meeressystemen zu investieren, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem geschädigten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Carbon Done Right profitiert von der Erfahrung eines renommierten Führungsteams und eines Board, die durch ihre Beziehungen im Bergbau- und Rohstoffsektor in Verbindung mit jahrzehntelanger Erfahrung auf den Kohlenstoffmärkten Zugang zu bedeutsamen Zielgebieten haben. Das Unternehmen setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Vereinbarungen, einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen, mit Großgrundbesitzern und Regierungen in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen in allen Teilen der Welt ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Carbon Done Right Developments Inc.: James Tansey, Chief Executive Officer, E-Mail: james.tansey@klimatx.com, Website: http://www.klimatx.com; Yellow Jersey PR: Charles Goodwin, +44 (0)7747 788 221; Annabelle Wills, +44 (0)7775 194 357, carbondoneright@yellowjerseypr.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "kann", "sollte", "prognostiziert", "wird", "beabsichtigt", "erwartet" - einschließlich ihrer negativen und grammatikalischen Variationen - und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen über das Angebot; die Fähigkeit des Unternehmens, den Maximalerlös im Rahmen des Angebots aufzunehmen; die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus dem Angebot; den Erhalt aller aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV; und die laufenden Geschäfte des Unternehmens. Carbon Done Right weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren, Annahmen und Erwartungen beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Carbon Done Right liegen, einschließlich der Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Unternehmen, die Ziele, Zielsetzungen und Zukunftspläne des Unternehmens, den Abschluss des Angebots, den Erlös aus dem Angebot, die geplante Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, die aufsichtsrechtliche Genehmigung des Angebots, den Abschluss des gleichzeitigen UK-Angebots und den Bedarf des Unternehmens für weiteres Kapital durch Finanzierungen sowie das Risiko, dass diese Mittel nicht aufgenommen werden können. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Carbon Done Right liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Carbon Done Right übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach dem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74228Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74228&tr=1



