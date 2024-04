OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Bertelsmann-Studie:

"Die Ergebnisse einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung sind ein Appell an die Ampel-Parteien, aber auch an CDU/CSU, genauer hinzusehen und ihre Politik zu ändern. Genauer hinsehen, das hieße, auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die große Mehrheit der Bürger kein starres Festhalten an der Schuldenbremse wünscht, sondern mehr Investitionen in innere Sicherheit, Schulen, Infrastruktur und Klimaschutz. Es geht dabei nicht um konsumtive Ausgaben. Das zu investierende Geld kommt der überfälligen Modernisierung des Landes und damit seiner Wettbewerbsfähigkeit zugute. Es trägt dazu bei, die Zuversicht der Mitte wieder zu stärken - und damit auch die etablierten demokratischen Parteien und die Demokratie insgesamt."/yyzz/DP/ngu