Grüne Vielfalt satt: REWE hat in Berlin seinen ersten rein pflanzlichen Supermarkt eröffnet (Eröffnung: 11. April, 7 Uhr). Im "REWE voll pflanzlich" an der Warschauer Brücke im Stadtteil Friedrichshain gibt es mehr als 2.700 vegane Produkte. Nach mehr als 3.800 Märkten, in denen der Lebensmittelhändler alles von Bio-Gemüse führt, ist dies der...

Den vollständigen Artikel lesen ...