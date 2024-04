DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIGNA/KADEWE - Die wohl begehrteste Warenhausimmobilie Deutschlands hat den Eigentümer gewechselt. Wie mehrere beteiligte Personen dem Handelsblatt bestätigten, hat die thailändische Central Group das Gebäude des KaDeWe in Berlin von Signa gekauft. Die Verträge sollen Beteiligten zufolge am Mittwoch unterzeichnet worden sein. Der Kaufpreis für das Gebäude soll gut eine Milliarde Euro betragen haben und damit deutlich unter der Summe gelegen haben, die der bisherige Eigentümer, die insolvente Signa Prime Selection, dafür in den Büchern stehen hatte. Die Central Group äußerte sich auf Anfrage nicht. Der Sanierungsverwalter der Prime Selection war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (Handelsblatt)

MODERNA - Das US-Biotech-Unternehmen hat seine Pläne für den Bau einer Impfstoffanlage in Kenia auf Eis gelegt. Eein Zeichen dafür, dass Investitionen in die Pandemievorsorge in Afrika angesichts des rückläufigen Absatzes von Covid-19-Impfstoffen nicht mehr auf der Tagesordnung stehen. Das in Boston ansässige Unternehmen hatte vor einem Jahr mit der kenianischen Regierung vereinbart, rund 200 Millionen Dollar in eine Anlage zu investieren, in der bis zu 500 Millionen Impfstoffe pro Jahr hergestellt werden sollten. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2024 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.