Nach erfolgter Integration sollen mehr als zehn zusätzliche Mitarbeiter-Benefits neben dem Dienstradleasing den aktuell rund 62.000 Unternehmenskunden von Bikeleasing und ihren ca. 3,4 Mio. Mitarbeitern aus nun einer Hand zur Verfügung stehen

Ergänzung des bestehenden Bikeleasing Angebots um die technisch brillante Benefits-Software von Probonio soll das ohnehin schon dynamische, profitable Wachstum weiter befeuern Frankfurt am Main, 12. April 2024. Bikeleasing, eine digitale B2B-Finanzplattform zur hochautomatisierten Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Dienstradleasingverträgen über den Arbeitgeber, die sich im Mehrheitsbesitz (52%) der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) befindet, vollzieht mit der vollständigen Übernahme der Probonio GmbH einen wichtigen geplanten Schritt zum Ausbau der Bikeleasing Plattform in eine vollumfassende Multi-Benefits-Software. Das im Jahr 2022 in Landshut gegründete Unternehmen Probonio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für das Management einer Vielzahl von Mitarbeiter Benefits. Über ihre selbst entwickelte Plattform und App können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden aktuell bereits mehr als zehn verschiedene Benefits anbieten, die dann in einem Cockpit nutzerfreundlich verwaltet werden. Die Benefits reichen von Sachbezügen und Essenzuschüssen, über das Thema Firmenfitness, bis hin zur technischen Einbindung von Anbietern von Dienstradleasing oder betrieblicher Altersvorsorge. Dies spiegelt sich auch im Selbstverständnis der Gesellschaft wider: Probonio - die Software für Mitarbeiter-Benefits . Damit ergänzt das Angebot von Probonio ideal die bereits sehr erfolgreich etablierten Leistungen der Bikeleasing im Bereich Dienstradleasing. Hierdurch kommt Bikeleasing dem Wunsch zahlreicher Kunden entgegen, neben Diensträdern weitere Benefits über die voll digitalisierte Plattform beziehen zu können. Nach der zeitnah geplanten Integration der Probonio ist das im niedersächsischen Uslar angesiedelte Unternehmen in der Lage, dieses erweitere Angebotsspektrum sämtlichen ihrer mittlerweile rund 62.000 Firmenkunden und den dahinterstehenden rund 3,4 Millionen Mitarbeitern anzubieten. Mithilfe der von Probonio angebotenen nutzerfreundlichen Softwarelösung ist Bikeleasing zudem überzeugt, bei ihren bestehenden Unternehmenskunden zukünftig eine spürbar höhere Durchdringung in der Belegschaft als bislang erzielen zu können. Zusammenschluss soll das bereits dynamische und hochprofitable Wachstum der Bikeleasing weiter unterstützen Nach der erfolgten vollständigen Integration erwarten BKHT und Bikeleasing durch den Zusammenschluss einen deutlich positiven Effekt auf das zukünftige Wachstumspotenzial der Gruppe, über das Thema Dienstradleasing sowie regionale Grenzen hinweg. Das breite Portfolio an Mitarbeiter-Benefits gepaart mit einem hochskalierbaren SaaS Geschäftsmodell ermöglicht es Bikeleasing zukünftig, auch in die regionalen Märkte vorzudringen, in denen das Dienstradleasing heute noch nicht möglich ist. Bikeleasing, die bei Brockhaus Technologies das Segment Financial Technologies bildet, konnte in 2023 ein organisches Umsatzplus von +37% auf € 146,2 Mio. und ein Wachstum von +44% beim bereinigten pro-forma EBITDA auf € 63,1 Mio. erzielen. Die bereinigte pro-forma EBITDA-Marge wurde damit von 41,2% auf 43,1% gesteigert. Die Anzahl neu vermittelter Diensträder legte um +28% auf ca. 151.000 zu. Neben dem starken Wachstum im Kernmarkt Deutschland konnte Bikeleasing bis Ende 2023 auch in Österreich bereits rund 2.300 Unternehmenskunden gewinnen. Für die nächsten Jahre geht das Unternehmen von zunehmend positiven Effekten aus der im vergangenen Jahr vollzogenen Übernahme von Handelsagenturen, einer weiter verbesserten Marktdurchdringung mit einer kontinuierlich steigenden Zahl an Unternehmenskunden sowie einer Erhöhung der Nutzungsraten bei bereits gewonnenen Kunden aus. Neben den Wachstumsimpulsen aus den zuvor genannten zusätzlichen Mitarbeiter-Benefits auf der Plattform soll auch die Internationalisierung des Geschäfts über Deutschland und Österreich hinaus vorangetrieben werden. "Wir freuen uns sehr, durch den Erwerb von Probonio unser Angebotsspektrum vom reinen Dienstradleasing auf eine vollumfassende Multi-Benefits-Plattform auszubauen. Damit können wir nun unseren bereits rund 62.000 Unternehmenskunden mit ihren ca. 3,4 Millionen Arbeitnehmern mehr als zehn unterschiedliche Mitarbeiter-Benefits aus einer Hand anbieten und dadurch zukünftig unser bereits gezeigtes dynamisches Wachstum weiter befeuern", kommentiert Bastian Krause, Gründer und Geschäftsführer der Bikeleasing die Transaktion. Simon Thiel, Gründer und Geschäftsführer der Probonio ergänzt: "Bikeleasing und Probonio sind ein idealer strategischer Fit und eine klassische Win-win-Situation. Gemeinsam können wir zehntausenden Unternehmenskunden mit Millionen an Mitarbeitern in Deutschland und Österreich von heute auf morgen die gesamte Bandbreite an mitarbeiterfreundlichen und auch für den Arbeitgeber steuerlich vorteilhaften Benefits anbieten, was insbesondere in Zeiten der Personalknappheit und im "War for Talent" einen klaren Wettbewerbsvorteil darstellt." Weitere Informationen zu Bikeleasing und Probonio finden Sie auf den Internetseiten der Unternehmen: www.bikeleasing.de und www.probonio.de und zu Brockhaus Technologies unter: www.brockhaus-technologies.com.

Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



