Analysten an der Wall Street prognostizieren in ihrem neuesten Bericht für Johnson & Johnson einen Rückgang der Quartalsgewinne um 1,5% im Vergleich zum Vorjahr auf $2,64 pro Aktie. Die Umsatzerwartungen liegen bei $21,38 Milliarden, was einen Rückgang von 13,6% gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres bedeutet. Der Konsens über die geschätzten Einnahmen pro Aktie wurde in den letzten 30 Tagen um 0,1% auf das aktuelle Niveau angehoben, was die revidierten Schätzungen der Analysten während dieses Zeitraums widerspiegelt.

Zukunftsversprechende Therapieentwicklungen

Neben finanziellen Prognosen wurden auf der Jahresversammlung der American Academy of Neurology neue Daten für nipocalimab vorgestellt, eine behandlungsversprechende Therapie für generalisierte Myasthenia gravis und andere autoantikörpergetriebene Erkrankungen. Das Unternehmen stellte die hohe [...]

