Discover Financial Services hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud geschlossen, um künstliche Intelligenz (KI) in den Kundenservicezentren einzusetzen. Die Einführung dieser Technologie soll die Produktivität der Mitarbeiter verbessern und zu einer schnelleren, personalisierten und effizienteren Lösungsfindung beitragen, was das Kundenerlebnis deutlich aufwerten wird. Discover Financial nutzt Vertex AI, die KI-Plattform von Google Cloud, um etwa 10.000 Kontaktcenter-Agenten mit KI-gesteuerten Werkzeugen auszustatten, die es den Agenten erleichtern sollen, komplexe Richtlinien zu analysieren und kundenspezifische Informationen zu liefern. Dadurch soll die Suchzeit der Agenten reduziert werden.

Eindrucksvolle Entwicklung in der Zahlungsbranche

Nicht nur Discover Financial, auch Zahlungsriesen wie Mastercard und Visa setzen zunehmend auf technologische Fortschritte, um ihre Produktangebote und Kundenorientierung zu [...]

