Es tut sich was - nicht nur auf den Strassen, sondern auch in den Köpfen findiger Bäuerinnen und Bauern und Gastronominnen und Gastronomen. So veranstaltete Soil to Soul kürzlich in Luzern eine sogenannte Produzentenarena, im Rahmen der sich innovative Produzierende mit nachhaltig denkenden Gastronomen zu einer Podiumsdiskussion und einer Art Round Table trafen, um künftige Zusammenarbeit und Möglichkeiten zum Absatz regionaler Lebensmittel zu diskutieren. ...

