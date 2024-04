Enapter meldete für Q1 '24 einen Auftragseingang von ca. EUR 9,3 Mio. (+730% yoy), was genau den Erwartungen von mwb researchs Analysten entspricht. Davon entfielen ca. EUR 7 Mio. auf Mehrkernsysteme und ca. EUR 2,3 Mio. auf Einkernsysteme. Der Anstieg ist nicht nur auf die neuen Mehrkernsysteme (Markteinführung Mitte '23), sondern auch auf die Einkernsysteme zurückzuführen. Derzeit werden viele Testkäufe getätigt, wobei 60 % der neuen Aufträge von Neukunden für Ein- oder kleinen Mehrkernsystemen stammen. Der zweite Faktor ist, dass die Vertriebsstrategie von Enapter zu funktionieren scheint, denn EUR 1,5 Mio. des Auftragseingangs stammen bereits vom US-Vertriebspartner CleanH2 Inc. mwb researchs Analysten gehen davon aus, dass sich der Auftragseingang im Laufe des Jahres weiter beschleunigen wird, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass viele Kunden die Testphase abschließen dürften, aber auch auf die Vertriebsstrategie mit länderspezifischen Vertriebspartner (USA und China). Das Wachstum des Unternehmens dürfte mit dem Beginn der Massenproduktion in '25 richtig Fahrt aufnehmen, wobei die Auftragsbasis bereits in '24 geschaffen werden sollte. mwb researchs Analysten bestätigen ihr Kaufen-Rating mit einem Kursziel von 22,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken