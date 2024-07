EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): ESG

Enapter AG veröffentlicht ersten ESG-Bericht nach ESRS-Standard



22.07.2024

CORPORATE NEWS Enapter AG veröffentlicht ersten ESG-Bericht nach ESRS-Standard Berlin, 22. Juli 2024. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat heute erstmals einen ESG-Bericht (Umwelt, Soziales, Governance) nach den europäischen Nachhaltigkeitsstandards "European Sustainability Reporting Standards" (ESRS) veröffentlicht. Bereits seit 2020 hat das Unternehmen nach SASB-Standard berichtet. Mit diesem nun veröffentlichten ESG-Bericht unterstreicht Enapter das Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen gibt in dem sehr ausführlichen Bericht einen Überblick über ESG-Aktivitäten und -Verpflichtungen, legt nicht-finanzielle Kennzahlen offen und berichtet über bereits erzielte Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit sowie Ziele in den kommenden Jahren. Mit ihren AEM-Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff leistet Enapter einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung von Wirtschaft, Industrie und Energieerzeugung sowie zur Bekämpfung des Klimawandels. Dabei ist nachhaltiges Wirtschaften unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien seit jeher integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie und für den langfristigen Erfolg des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung. Auch 2023 hat Enapter diesen Vorsatz konsequent weiterverfolgt und konnte die Scope-1- und -2-Emissionen seit 2022 um mehr als 90 Prozent von 87,4 auf 4,9 Tonnen senken. Zurückzuführen ist dieser Erfolg insbesondere auf eine weitgehende Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien im Jahr 2023. Darüber hinaus wurde im Produktionswerk in Pisa, Italien, eine weitere Photovoltaikanlage aufgebaut und in Betrieb genommen, wodurch sich die Kapazität an Solarenergie von 64 auf 305 kW erhöht hat. Ferner ist der Frauenanteil im Unternehmen von 21 auf rd. 33 Prozent angestiegen und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt der Industriellen Hersteller von rd. 22 Prozent. Das Unternehmen folgt den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft und hat einen Reverse Logistics Prozess etabliert. Die Produkte - Elektrolyseure - sollen nach Ende ihrer Lebensdauer zurückgenommen werden, um so Einzelteile wiederzuverwenden oder zu recyceln und möglichst viele Rohstoffe in den Produktionszyklus zurückzuführen. Als im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistetes Unternehmen ist die Enapter AG den regulatorischen Anforderungen der ESRS erst ab 2025 verpflichtet. Dennoch hat Enapter ihre ESG-Berichterstattung bereits seit 2020 nach SASB veröffentlicht und legt mit der heutigen Veröffentlichung einen Bericht nach ESRS gemäß der ab 2025 geltenden europäischen Richtlinie vor. Der vollständige ESG-Report steht auf der Unternehmenswebseite der Enapter AG www.enapterag.de im Bereich "Nachhaltigkeitsberichte" zum Download zur Verfügung. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02. Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



