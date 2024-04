Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Devisenmarkt ist keine Einbahnstraße! Das gilt sogar für den sehr langfristig aufwertenden Schweizer Franken, der auch 2023 unter den wichtigsten Währungen der große Gewinner war, so die Analysten der Helaba.Von diesem Plus sei aber kaum noch etwas übriggeblieben, denn im laufenden Jahr erweise sich der Franken als großer Verlierer. Gegenüber dem US-Dollar habe er sogar noch etwas mehr als gegenüber dem Euro abgewertet. Schwächer hätten sich 2024 nur marginal der Japanische Yen und in den Schwellenländern die Türkische Lira entwickelt. Grund zur Panik bestehe für Anleger aber nicht: So notiere der Euro-Franken-Kurs mit 0,98 noch unter der Parität. Und wer vor einigen Jahren sein Geld in die Schweizer Währung investiert habe, liege noch immer deutlich im Plus. ...

