Die Apple-Aktie kletterte am Donnerstag um 4,3 Prozent auf 175 US-Dollar. Es war der beste Tag für Apple seit dem 5. Mai 2023. Die Wall Street ist der Meinung, dass Apple von den Anlegern unterschätzt wird. "Unserer Meinung nach unterschätzt die Börse weiterhin das langfristige Bruttomargenpotenzial für Apple sowohl bei Produkten als auch bei Dienstleistungen", schreibt BofA-Analyst Wamsi Mohan in einer Mitteilung. Und das passiere nicht das erste Mal, so Mohan weiter. Die Wall Street hatte im Jahr 2018 für das Jahr 2023 Bruttomargen von 39 Prozent prognostiziert. Tatsächlich übertraf Apple diese Erwartungen und meldete im vergangenen Jahr 44 Prozent Bruttomarge. Mit Blick auf die Zukunft …