NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Durch den Umbau der Wirtschaft hin zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen und das Wachstum von E-Autos, Wärmepumpen und Rechenzentren sei der Ausbau der Stromnetze sehr wichtig, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die attraktivste Möglichkeit davon zu profitieren, seien Investments in integrierte Versorger, wie Enel, Engie und SSE. Anleger, die auf Netzwerkwachstum setzen, dabei aber so wenig wie möglich von Erneuerbaren Energien und Strompreisen berührt werden wollten, könnten zu Eon und National Grid greifen./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 21:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 00:30 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

