Der US-Dollar (USD) gewinnt im europäischen Handel am Freitag gegenüber seinen Hauptkonkurrenten an Stärke und der US Dollar Index klettert auf ein neues 2024-Hoch über 105,50. Der Exportpreisindex und der Importpreisindex für März stehen auf dem US-Wirtschaftskalender, und die University of Michigan wird vor dem Wochenende den vorläufigen Verbraucherstimmungsindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...