Drei Tage nach dem plötzlichen Dip ist bei Rheinmetall wieder Ruhe eingekehrt. Am Freitagmittag gewinnt die Aktie des Rüstungskonzerns 2,3 Prozent auf 544,80 Euro - das Rekordhoch bei 571,80 Euro gerät damit wieder in Schlagdistanz. Doch Goldman Sachs warnt die Anleger vor zu viel Optimismus bei dem Titel.Goldman-Sachs-Analyst Victor Allard hat zwar sein Kursziel für Rheinmetall von 381 auf 606 Euro angehoben, allerdings verweist er in seiner Studie auf die historisch hohe Bewertung der Aktie. Mit ...

