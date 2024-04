NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BBVA von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 10,10 Euro gesenkt. Das Gewinnwachstum verglichen mit anderen Banken lasse nach, dem stehe nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung aber ein Bewertungsaufschlag gegenüber, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

