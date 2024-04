Das Reallabor SmartQuart will in Bedburg zeigen, wie eine grüne Wärmewende aussehen kann. PV- und Windstrom liefern Energie für Häuser und Wärmepumpen. Wärme kommt außerdem aus dem Abwasser. Das Projekt SmartQuart in Bedburg im Rheinischen Revier zeigt wie Wärmewende mit Photovoltaik, Windenergie und anderen Quellen aussehen kann. Wie die Konsortoiumsmitglieder mitteilten, liegt Bedburg rund 50 Kilometer von Köln entfernt. Wo früher in unmittelbarer Nähe Braunkohle abgebaut wurde, ist auf einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...