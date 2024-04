GBP/USD bleibt am Freitag im frühen asiatischen Handel um 1,2550 in der Defensive. - Der US-Erzeugerpreisindex (EPI) stieg im März um 2,1% gegenüber dem Vorjahr und verfehlte damit die Schätzung von 2,2% - BoE-Chef Greene sagte, dass Zinssenkungen im Vereinigten Königreich angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks noch "in weiter Ferne" liegen ...

