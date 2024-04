Stahlproduzent SHS stellt die Monopiles für den Offshore-Windpark He Dreiht von EnBW her. Nun haben beide Unternehmen einen PPA zur Versorgung mit Windstrom aus eben jenem Park vereinbart. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) und die SHS - Stahl Holding Saar GmbH & Co. KGaA haben einen langfristigen 50 Megawatt (MW)-Strombezugsvertrag (PPA) mit einer Laufzeit über 15 Jahre abgeschlossen. Wie EnBW mitteilte, ermöglicht die Lieferung des Grünstroms der SHS, die Geschäftsaktivitäten ihrer Unternehmen ...

