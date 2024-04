New York - Geringere Rückstellungen für Kreditausfälle haben der US-Grossbank JPMorgan Chase im ersten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Mit gut 13,4 Milliarden US-Dollar lag der Überschuss sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das grösste Geldhaus der USA am Freitag in New York mitteilte. Damit übertraf JPMorgan die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten jedoch negativ aufgenommen: Im vorbörslichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...