ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola nach Investorenveranstaltung in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Die wichtigste Erkenntnis sei gewesen, dass das Management des Versorgers sehr zuversichtlich sei, die jüngst vorgestellten Ziele für 2026 zu erreichen, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 10:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 10:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

