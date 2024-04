NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 10,80 auf 10,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für die spanische Bank aktualisiert, um die neuesten Markttrends sowie die Währungs- und Inflationsraten zum Ende des ersten Quartals zu berücksichtigen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich habe sie ihre Schätzungen für den Nettogewinn bis 2026 etwas angehoben./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 13:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 13:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835

