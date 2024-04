Nachdem Kursanstieg am Donnerstag, muss die Aktie von ProSiebenSat.1 am heutigen Freitag Federn lassen. Derweil geraten die Streitigkeiten zwischen dem Konzern und Großaktionär MediaForEurope (MFE) weiter ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Nun erhält ProSiebenSat.1 Unterstützung von führenden Stimmrechtsberatern im Machtkampf mit dem italienischen Medienunternehmen.Die Proxy Advisor ISS und Glass Lewis empfehlen den Aktionären, auf der Hauptversammlung am 30. April gegen die Vorschläge von MFE zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...