© Foto: Patrick Pleul/dpa



Die Tesla-Aktie konnte in dieser Woche endlich wieder Kursgewinne verzeichnen. Aber einer der größten Tesla-Bullen der Wall Street scheint langsam den Glauben an den E-Autobauer zu verlieren.In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Tesla-Aktie knapp sechs Prozent zulegen können. Tesla-Bulle Dan Ives von Wedbush hatte eigentlich ein Kursziel von 350 US-Dollar je Aktie, revidierte dieses aber, nachdem er den Bericht zu den jüngsten Verkaufszahlen des E-Autobauers als "absolute Katastrophe" bezeichnet hatte. Das neue Kursziel liegt nun bei 300 US-Dollar - und damit immer noch über 71 Prozent über dem derzeitigen Niveau. In Ives neuester Notiz lässt der Analyst durchblicken, dass er sein …