New York - Am Ende einer geschäftigen Woche und zum Auftakt der Unternehmensberichtssaison haben die US-Aktienmärkte nachgegeben. Der Dow Jones Industrial notierte am Freitag im frühen Handel 0,65 Prozent tiefer bei 38'209,45 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,8 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,70 Prozent auf 5162,76 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,95 Prozent auf ...

