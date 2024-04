Nachdem der letzte Quartalsbericht von Dollar Tree einen Umsatzrückgang verzeichnet hat, sind die Aktien innerhalb des darauffolgenden Zeitraums um ungefähr 4% gestiegen, was eine bessere Performance als der S&P 500 darstellt. Die vierteljährlichen Fiskalzahlen für 2023 zeigten eine verpasste Zacks-Konsensschätzung in Bezug auf Einnahmen und Verkaufszahlen, wobei der Umsatz im Jahresvergleich sank, während der Gewinn sich verbesserte - mit einer Steigerung von 25 % auf $2,55 je Aktie. Weiterhin profitierte das Unternehmen von Zuwächsen in beiden Segmenten und robustem Marktanteilswachstum, jedoch wirkten sich Produktkosteninflation und eine negative Verkaufszusammensetzung negativ aus. Darüber hinaus kam es zu erhöhten Verlusten aufgrund von Produktverschlechterungen.

Ein Blick auf die Branchenperformance

Während dessen wurden die Richtwerte für [...]

Hier weiterlesen