Das mögliche Ende des 25k Tesla "Model-2" und Elon Musks die Ankündigung der Vorstellung des lange erwarteten "Robotaxi" für den 08. August katapultieren die Tesla-Diskussion im wO-Forum erneut ganz nach vorne.Der Tesla-Thread erlangte in dieser Woche mit fast 400 Beiträgen erneut den Spitzenplatz für die lebendigste Diskussion im wallstreetONLINE Forum. Der Grund liegt zum einen in Elon Musks Ankündigung auf X (ehemals Twitter), am 08. August ein autonom fahrendes "Robotaxi" vorstellen zu wollen (wallstreetONLINE berichtete). Zum anderen stehen nach einer Veröffentlichung der Nachrichtenagentur Reuters Gerüchte im Raum, wonach Tesla die Pläne für das 25.0000 USD teure Einstiegsmodell …