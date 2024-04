In der letzten Woche verzeichnete die BYD Aktie einen Rückgang von 0,48 % auf einen Schlusskurs von 24,83 €. Trotz der Talfahrt in den vorherigen Tagen blieb die Stimmung bei Investoren positiv, da das Unternehmen Anzeichen einer Erholung und die Annäherung an die psychologisch wichtige Marke von 25 Euro zeigte. ...

