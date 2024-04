Die Evolution von KI-Chatbots ist nicht aufzuhalten. Die Sprachmodelle entwickeln sich rasant weiter. Meta und OpenAI sollen schon bald deutlich verbesserte Chatbots vorstellen, die einer AGI deutlich näher kommen. Die neuen Sprachmodelle von OpenAI und Meta sollen in der Lage sein, vorauszuplanen und zu schlussfolgern, was sie der Vision einer Artificial General Intelligence (AGI) deutlich näher bringen würde. Das berichtet die Financial Times.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...