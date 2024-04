Institutionelle Investoren halten den Löwenanteil an Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), was ihnen eine starke Position am Markt sichert. Einem aktuellen Bericht nach weisen sie einen Anteil von 73% am Unternehmen auf, wodurch sie maßgeblich von Kurssteigerungen profitieren können. Diese Gruppe wird besonders in Zeiten von Marktunsicherheiten beachtet, da ihre Investitionsentscheidungen erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Einzelinvestoren haben. Die führenden Aktionäre von Microsoft, darunter mehrere globale Investmentgesellschaften, verwalten den größten Teil der Aktien, allerdings besitzen die 25 größten Anteilseigner zusammen weniger als die Hälfte der Unternehmensanteile, was eine starke Streuung des Aktienbesitzes bedeutet.

