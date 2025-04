Anzeige / Werbung

Netflix dominiert Streaming & Werbung - Was Anleger jetzt wissen müssen

An der Börse war Netflix lange Zeit ein Liebling der Tech-Investoren. Der Aktienkurs legte über Jahre hinweg ein beeindruckendes Wachstum hin, getrieben von steigenden Abozahlen und wachsender Marktpräsenz. Zwar musste das Unternehmen in jüngerer Vergangenheit auch Phasen der Konsolidierung durchlaufen - etwa durch zunehmende Konkurrenz oder Marktsättigung -, doch Netflix bleibt ein Gigant im Streaming-Segment. Strategische Entscheidungen wie die Einführung werbefinanzierter Abomodelle oder der Einstieg in den Gaming-Bereich zeigen, dass Netflix bereit ist, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Dies zahlt sich aus, sodass auch Sport-Events gestreamt werden können und die KI weitere Optimierungen vollzieht.

Wir blicken auf die Quartalszahlen per Ende März und die Entwicklung der Aktien, abgebildet mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.